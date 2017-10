Mord im Pornomilieu – für Batic und Leitmayr wird der "Tatort" "Hardcore" "Top oder Flop?

foto: orf/br/hagen keller

Kirstin Lopau hat auf Zeit.de gelernt, "dass es Frauen geben soll, die am Dreh von Gang-Bang-Pornos Freude haben. Außerdem lernen wir, dass Männer unter Perlonstrümpfen beim Koitus sehr seltsam aussehen (tolle Textzeile in der Musik dabei: Let me breath again). Wir lernen, dass der Ivo ein Problem mit Pornos hat, dass der Franz schon gute Pornos gesehen hat (und überhaupt, dass Pornos in Deutschland sehr verbreitet sind). Wir ahnen, dass der Semmler nach eigener Aussage von der Natur überdurchschnittlich gut bestückt wurde (Bürotalk!?). Was bitte alle Männer aus diesem Tatort lernen, ist, dass sie unbedingt beim Geschlechtsakt die Socken ausziehen, ob nun bei der Gang-Bang-Party, beim Pornodreh oder zu Hause mit der Liebsten."