Wilde Bienen: Deutscher Naturfilmpreis für ORF-Koproduktion

"Biene Majas wilde Schwestern" wurde beim Darßer Naturfilmfestival prämiert

Rostock/Wien– Der Deutsche Naturfilmpreis 2017 ist an die Filme "Megeti – Africa's Lost Wolf" und "Biene Majas wilde Schwestern" verliehen worden. Die Filme setzten sich am Samstag beim 13. Darßer Naturfilmfestival auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in den Kategorien "Wildnis Natur" und "Mensch und Natur" gegen zehn Konkurrenten durch, wie der Veranstalter berichtete.

Dabei habe der NDR-Naturfilm "Megeti" die Jury mit der packenden und bewegenden Lebensgeschichte einer Wölfin in der Wildnis des äthiopischen Hochlandes überzeugt. Sie diene als roter Faden, um authentische Einblicke in eine weitgehend unbekannte Wildnis und ihre Ökologie zu vermitteln.

ORF-Koproduktion mit BR, Arte, WDR

"Biene Majas wilde Schwestern" von den Sendern BR, Arte, WDR und ORF weise unaufdringlich auf die Abhängigkeiten zwischen Menschen und Wildbienen hin, hieß es. Er inspiriere dazu, diese Beziehung mit kleinen und großen Taten zu unterstützen. Der Film schaffe es, bewegende und spannende Schicksale von Tieren, die meist nur sommerliche Kulisse sind, für menschliche Augen sichtbar und erlebbar zu machen.

Die beiden Preise sind mit drei weiteren Auszeichnungen zusammen mit 22.000 Euro dotiert. Der Deutsche Naturfilmpreis wird seit 2008 im Rahmen des Darßer Naturfilmfestivals verliehen. Das Festival zieht jährlich mehr als 4.500 film- und naturbegeisterte Besucher aus allen Teilen Deutschlands an die Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. (APA, 8.10.2017)