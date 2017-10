Kris Meeke siegt bei Katalonien-Rallye

Ogier baut WM-Führung aus

Barcelona – Der Brite Kris Meeke hat am Sonntag mit einem Citroën C3 die Katalonien-Rallye gewonnen. Meeke, der zu seinem fünften Sieg bei einer WM-Veranstaltung kam, siegte vor Weltmeister Sebastien Ogier im Ford Fiesta und dessen Markenkollegen Ott Tänak aus Estland.

Ogier baute damit seine Führung in der Gesamtwertung aus, auch weil sein bisheriger Verfolger Thierry Neuville (Hyundai) aus Belgien mit einem Defekt ausschied. Der Franzose führt das Klassement vor den verbleibenden Rennen in Großbritannien und Australien nun 37 Punkte vor Tänak an. (APA/sda, 8.10.2017)

Katalonien-Rallye vom Sonntag:

1. Kris Meeke/Paul Nagle (GBR/IRL) Citroën C3 3:01;21,1 Std. – 2. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) Ford Fiesta +28,0 Sek. – 3. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Ford Fiesta 33,0.

WM-Stand nach 11 von 13 Rennen: 1. Ogier 198 – 2. Tänak 161 – 3. Thierry Neuville (BEL) Hyundai i20 160.