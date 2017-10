Friedensmarsch israelischer und palästinensischer Frauen

Tausende demonstrierten am Sonntag am Jordan für eine Ende des Konflikts zwischen Israel und Palästina. Zum Friedensmarsch wurde von der Initiative "Women Wage Peace" aufgerufen, von 24. September bis 10. Oktober hat die Bewegung zu mehreren Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen. Am Sonntag war die Teilnahme beim Marsch durch Wüstengebiet groß. Im Vorjahr nahmen 30.000 Menschen daran teil.