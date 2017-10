Eine WM ohne Messi, Ronaldo oder Buffon?

foto: apa/afp/eitan abramovich

Lionel Messi: Der fünfmalige Weltfußballer liegt mit Argentinien derzeit in der Südamerika-Gruppe nur auf dem sechsten Platz. Damit wäre Argentinien in Russland nicht dabei. In der letzten Runde am Dienstag (Mittwoch MESZ) ist ein Sieg in Ecuador Pflicht, soll der Traum vom WM-Titel für Messi und Co. nicht schon ein halbes Jahr vor der Endrunde platzen.