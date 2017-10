Nordkorea verteidigt Atomprogramm: "Mächtige Abschreckung"

Kim: Nur so kann Souveränität des Landes garantiert werden

Pjöngjang – Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sein Atomwaffenprogramm verteidigt. Es sei eine "mächtige Abschreckung", die die Souveränität des Landes garantiere, berichteten die Staatsmedien des abgeschotteten Landes am Sonntag. Die Meldungen wurden veröffentlicht kurz nachdem US-Präsident Donald Trump im Streit mit dem kommunistischen Land nachgelegt hatte.

"Nur eine Sache wird funktionieren", twitterte Trump am Samstag, ohne zu erläutern, was genau er damit meint. Nordkoreas Staatsmedien zufolge sprach Kim Jong-un die "komplizierte internationale Situation" bereits am Samstag bei einer Rede vor dem einflussreichen Zentralkomitee der regierenden Arbeiterpartei an. Die Lage zeige, dass die parallele Entwicklung von Atomwaffen und der Wirtschaft absolut richtig sei. Zugleich stärkte Kim Jong-un die Position der Herrscherfamilie im Machtapparat des Landes. Seine Schwester Kim Yo-jong wurde zum stellvertretenden Mitglied des Politbüros ernannt.

Nordkoreas Führung hatte die Weltgemeinschaft mit neuen Atombomben- und mehreren Raketentests aufgeschreckt. Das Land arbeitet an atomwaffenfähigen Raketen, mit denen das US-Festland erreicht werden kann. (APA, 8.10.2017)