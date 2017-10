Hamilton mit Sieg in Suzuka vor viertem WM-Titel, Vettel früh out

Defekte Zündkerze zwang den deutschen Ferraripiloten zur frühen Aufgabe – Red-Bull-Fahrer Verstappen und Ricciardo am Podest

Suzuka – In der Formel-1-Weltmeisterschaft 2017 ist am Sonntag eine Vorentscheidung gefallen. Nach seinem Sieg beim Großen Preis von Japan in Suzuka hat der Brite Lewis Hamilton 59 Punkte Vorsprung auf Sebastian Vettel. Während den Ferrari-Hoffnungsträger ein Zündkerzen-Defekt schon nach vier Runden zur Aufgabe zwang, gewann Mercedes-Pilot Hamilton vor dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo.

Noch vier Rennen stehen in der Saison bis Ende November auf dem Programm. Um seinen fünften WM-Titel gewinnen zu können, müsste der Deutsche Vettel seine Ausbeute deutlich steigern. Hamilton hingegen dürfte kaum mehr Punkte sammeln. Der Brite kann schon beim nächsten Grand Prix in Austin (USA) in zwei Wochen seinen vierten Titel rechnerisch fixieren. Aktuell liegt Vettel in der Gesamtwertung nur noch 13 Punkte vor dem zweiten Mercedes-Piloten Valtteri Bottas, der den Japan-Grand-Prix als Vierter beendete. (APA, 8.10.2017)