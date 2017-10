Nigeria löste als erste afrikanische Mannschaft WM-Ticket

Nach 1:0-Heimsieg über Sambia

Abuja – Nigeria hat sich als erste Mannschaft aus Afrika für die Fußball-WM 2018 in Russland qualifiziert. Die "Super Eagles" sicherten sich am Samstag mit einem 1:0-Heimsieg gegen Sambia die WM-Teilnahme. Siegtorschütze in Uyo war der 21-jährige Alex Iwobi von Arsenal in der 70. Minute.

Nigeria kann damit eine Runde vor Schluss in der Gruppe mit Sambia, Kamerun und Algerien nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Es ist für den dreimaligen Afrika-Meister die sechste WM-Teilnahme nach 1994, 1998, 2002, 2010 und 2014. Zuletzt in Brasilien scheiterte Nigeria im Achtelfinale an Frankreich (0:2). (APA, 7.10.2017)