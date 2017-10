Nibali gewann 111. Lombardei-Rundfahrt

Zweiter Sieg nach 2015 – Schwerer Sturz des Belgiers De Plus blieb ohne ernste Folgen

Como – Der Italiener Vincenzo Nibali hat am Samstag zum zweiten Mal nach 2015 die Lombardei-Rundfahrt für sich entschieden. Der 32-Jährige gewann den letzten großen Rad-Klassiker der Saison von Bergamo nach Como (247 km) dank einer erfolgreichen Attacke in der vorletzten Abfahrt 28 Sekunden vor dem Franzosen Julian Alaphilippe. Dritter bei der 111. Ausgabe wurde sein Landsmann Gianni Moscon (38 Sek.).

Ein spektakulärer Sturz des Belgiers Laurens de Plus rund 40 km vor dem Ziel blieb ohne schwerwiegende Folgen. Der 22-Jährige erwischte in der Abfahrt von der Colma di Sormano eine Kurve schlecht, wurde über die Leitschiene katapultiert und kam einige Meter tiefer auf. De Plus wurde von Rettungskräften an Ort und Stelle erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht, kam aber ohne schwere Verletzungen davon, wie sein Quick-Step-Team noch während des Rennens mitteilte.

Die Schutzengel von Laurens De Plus sollte man haben: Der Belgier übersteht Horror-Sturz fast unbeschadet. https://t.co/IVfdYNbjui — watson Sport (@_watsonSport) October 7, 2017

Die Österreicher Gregor Mühlberger und Patrick Konrad (beide Bora) kamen nicht ins Spitzenfeld. (APA, 7.10.2017)

Lombardei-Rundfahrt vom Samstag

Bergamo – Como (247 km):

1. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain 6:15:29 Std. – 2. Julian Alaphilippe (FRA) Quick Step + 28 Sek. – 3. Gianni Moscon (ITA) Sky 38 – 4. Thibaut Pinot (FRA) FDJ – 5. Domenico Pozzovivo (FRA) AG2R – 6. Fabio Aru (ITA) Astana alle gleiche Zeit.