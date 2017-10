Letzte Gedichte von Leonard Cohen sollen 2018 erscheinen

Kanadischer Sänger arbeitete noch wenige Tage vor seinem Tod daran

New York – Die letzten Gedichte, an denen Leonard Cohen noch wenige Tage vor seinem Tod gearbeitet hat, sollen im Oktober kommenden Jahres veröffentlicht werden. Der Band "The Flame" ("Die Flamme") werde neben den bisher unveröffentlichten Gedichten auch einige Prosatexte, Illustrationen und die Liedtexte seiner letzten drei Musikalben vereinen, erklärte Cohens früherer Manager Robert Kory am Freitag.

Der kanadische Singer-Songwriter war am 7. November 2016 im Alter von 82 Jahren gestorben. Er wurde in den 60er Jahren mit seinem Album "Songs Of Leonard Cohen" bekannt; zu seinen berühmtesten Liedern zählen "Suzanne", "Bird on a Wire" und "Hallelujah". Anfang der 90er Jahre kehrte Cohen dem Showgeschäft den Rücken, um in einem buddhistischen Kloster in Kalifornien zu leben. 2008 dann kehrte Cohen – unterbrochen von Phasen des Rückzugs – auf die Konzertbühne zurück.

Vor seinem Durchbruch als Musiker hatte sich Cohen vor allem als Autor betätigt. Er schrieb insbesondere Gedichte, veröffentlichte aber auch zwei Romane. (APA, 7.10.2017)