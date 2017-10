Thiem in Shanghai gegen Troicki oder Shapovalov

Der als Nummer fünf gesetzte Österreicher hat zum Auftakt ein Freilos

Shanghai – Dominic Thiem ist bei dem am Montag beginnenden Masters-1000-Tennisturnier in Shanghai als Nummer 5 gesetzt. Der Niederösterreicher, der in der Weltrangliste am Montag weiterhin als Siebenter aufscheinen wird, trifft nach einem Auftakt-Freilos in der zweiten Runde entweder auf den Kanadier Denis Shapovalov (ATP-51.) oder den Serben Viktor Troicki (55.).

Gegen den 18-jährigen Shapovalov hat Thiem noch nie gespielt. Gegen Troicki (31) hat er die beiden bisherigen ATP-Duelle verloren, zuletzt im Vorjahr im Achtelfinale in der Wiener Stadthalle. Bei seinen jüngsten zwei Turnieren in Chengdu und Tokio hatte Thiem jeweils sein erstes Match verloren.

Nummer 1 in Shanghai ist der Spanier Rafael Nadal vor Roger Federer. Der Schweizer bestreitet sein erstes ATP-Turnier seit dem Viertelfinal-Aus bei den US Open vor einem Monat. (APA, 7.10.2017)