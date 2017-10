Halep löst Murguruza am Tennis-Thron ab

Rumänin ab Montag erstmals Nummer eins – Linz-Starterin Ostapenko verlor Neuauflage des French-Open-Endspiels

Peking – Simona Halep wird am Montag als erste Rumänin die Führung in der 1975 eingeführten Tennis-Weltrangliste der Damen übernehmen. Die 26-Jährige besiegte am Samstag im Halbfinale des Millionen-Turniers in Peking die Lettin Jelena Ostapenko mit 6:2,6:4 und löst die Spanierin Garbine Muguruza nach einem Monat an der Spitze ab.

Muguruza hatte in Peking in der Auftaktrunde erkrankt aufgeben müssen. French-Open-Siegerin Ostapenko verlor die Neuauflage des heurigen Finales in Paris gegen Halep deutlich. Die Weltranglisten-Achte kommt als Topfavoritin zu den am Montag startenden Upper Austrian Ladies nach Linz. Die aktuelle Weltranglisten-Zweite Halep trifft im Peking-Endspiel entweder auf die Tschechin Petra Kvitova oder die Französin Caroline Garcia.

Halep ist die insgesamt 25. und heuer bereits die fünfte Spielerin an der Spitze der WTA-Rangliste. Vor ihr waren 2017 Angelique Kerber (GER), Serena Williams (USA), Karolina Pliskova (CZE) und Muguruza die Nummer 1 gewesen. (APA/sda, 7.10.2017)