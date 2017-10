Neuling Vegas startet mit Sieg

2:1-Sieg der Knights bei den Dallas Stars

New York – Die Vegas Golden Knights, die in dieser Saison als 31. Team neu in die National Hockey League eingestiegen sind, haben ihr erstes Bewerbsspiel gewonnen. James Neal erzielte am Freitag beim 2:1-Erfolg bei den Dallas Stars beide Treffer des Neulings in der nordamerikanischen Eishockey-Liga und Keeper Marc-Andre Fleury wehrte 45 Schüsse ab. Die Knights gewannen als erstes Expansionsteam seit 1992 ihr NHL-Auftaktmatch. (APA/Reuters, 7.10.2017)

NHL vom Freitag:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights 1:2

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 5:3

Columbus Blue Jackets – New York Islanders 5:0.