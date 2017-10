Hamilton rast in Suzuka zur Pole Position

Mercedes-Pilot startet zum bereits zehnten Mal in der Saison von ganz vorne – Vettel im Ferrari als Dritter auf Startplatz zwei

Suzuka – Lewis Hamilton ist im Qualifying für den Großen Preis von Japan eine Klasse für sich gewesen. Der Brite verwies seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Ferraris WM-Hoffnung Sebastian Vettel am Samstag auf die weiteren Plätze. Für Hamilton ist es die 71. Pole Position seiner Karriere, die zehnte der Saison und die erste in Suzuka. Der Finne Bottas wird in der Startaufstellung aber um fünf Ränge zurückversetzt.

Das Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo und Max Verstappen, der am vergangenen Sonntag in Malaysia triumphiert hatte, belegte die Plätze vier und fünf. Das Rennen findet am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/live ORF eins, RTL und Sky) statt. In der WM-Wertung liegt Vettel, der zuletzt Ende Juli in Ungarn einen Sieg für sich verbuchen konnte, bereits 34 Punkte hinter Hamilton. Inklusive dem Japan-Grand-Prix stehen bis zum Ende der Saison heuer noch fünf Rennen auf dem Programm. (APA, 7.10.2017)