Ex-First Lady kandidiert als Unabhängige bei Präsidentenwahl

Frau des früheren Präsidenten Calderon stößt ihre PAN-Partei vor den Kopf – Beliebter als Oppositionsführer Anaya

Mexiko-Stadt – Die frühere mexikanische First Lady will bei der kommenden Präsidentenwahl als unabhängige Kandidatin antreten. Margarita Zavala stieß damit zugleich ihre Partei, die konservative PAN vor den Kopf, für die sie Abgeordnete war. "Ich wäre gerne für die PAN angetreten. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand", sagte sie am Freitag in einer Videobotschaft.

In Umfragen auf Platz zwei

Die Ehefrau von Ex-Präsident Felipe Calderon ist beliebter als PAN-Chef Ricardo Anaya, der als Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei gehandelt wird. Die ehemalige First Lady liegt in Umfragen auf dem zweiten Platz hinter dem Kandidaten der linksgerichteten Partei Morena (ehemals PRD), Andres Manuel Lopez Obrador. Anaya bezeichnete die Kandidatur Zavalas als Fehler, der nur der Regierungspartei PRI von Präsident Enrique Pena Nieto nütze.

Die konservative PAN war im Jahr 2000 in Mexiko an die Macht gekommen – nach 71 Jahren PRI-Herrschaft. Doch nach zwölf Jahren unter den Präsidenten Vicente Fox und Felipe Calderon regiert seit 2012 wieder die PRI. Die Präsidentenwahl findet im Juli 2018 statt. (APA, 7.10.2017)