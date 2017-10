Österreichische Verwaltungseffizienz: So leicht geht Blockade

Statt an der Verbesserung der Verwaltungseffizienz in Österreich zu arbeiten, werden Gefälligkeitsstudien erstellt

Die Steuersenkungspläne der türkisen Schwarzen sind zu Recht stark kritisiert worden. Die Gegenfinanzierung ist teilweise offen, die Entlastung von Kleinverdienern nicht existent, dafür die Begünstigung von Körperschaften massiv. Weniger verständlich ist das Aufheulen, weil Sebastian Kurz die Abgaben um zwölf Milliarden Euro senken will.

Der Rechnungshof hat ja reichlich Papiere über Einsparmöglichkeiten erstellt, die nur umgesetzt werden müssten. Einen Recheck hat das arbeitgebernahe Institut Eco Austria durchgeführt. Ergebnis: Das Land könnte viel Geld loseisen, wenn es sich an den effizientesten Staaten orientieren würde.

Um nur drei Beispiele zu nennen: Die Verwaltung in Dänemark kostet jeden Bürger im Schnitt 536 Euro, in Österreich sind es 823 Euro. Gleichzeitig wird der dänischen Administration in Studien (beispielsweise der Weltbank) eine bessere Qualität attestiert als der heimischen. In absoluten Zahlen wird das Effizienzpotenzial mit 3,4 Milliarden beziffert. Bei der Bildung würden finnische Verhältnisse 6,9 Milliarden sparen. Im Gesundheitssektor wären – wieder gemessen an Finnland – 5,9 Milliarden zu holen, ohne die Versorgung zu beeinträchtigen.

Leichter ist es natürlich, eine Gefälligkeitsstudie in Auftrag zu geben, die bescheinigt, dass alles paletti ist. 21 Sozialversicherungsträger als Maß aller Dinge zu verkaufen – so leicht geht Blockade. Die Funktionäre müssen ja auch von etwas leben. (Andreas Schnauder, 9.10.2017)