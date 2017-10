Zverev mit Peking-Halbfinale fix in London

Deutscher trifft nun auf Kyrgios – Dominic Thiem ist nun bestplatzierter, noch nicht qualifizierter Spieler

Peking – Alexander Zverev hat bei den China Open das Halbfinale erreicht und damit auch endgültig die Qualifikation für die ATP-Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres fixiert. Der 20-jährige Deutsche ließ am Freitag dem Russen Andrej Rublew keine Chance und gewann nach nur 70 Minuten 6:2,6:3. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Zverev am Samstag auf den Australier Nick Kyrgios.

Das zweite Halbfinale bestreiten der spanische Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien und der Bulgare Grigor Dimitrow.

Zverev ist nach Nadal und Roger Federer der dritte Spieler, der sich für den lukrativen Saisonausklang in der Londoner O2-Arena (12. bis 19. November) qualifiziert hat. Er könnte nun in Peking den sechsten Titel in dieser Saison gewinnen – und wäre damit alleiniger Rekordhalter vor Nadal und Roger Federer, die 2017 ebenfalls bereits fünf Turniersiege geholt haben. Zverev triumphierte bisher in Montreal, Washington, Rom, München und Montpellier.

In der Weltrangliste liegt er auf Platz vier, in der Jahreswertung auf Rang drei. Damit ist Österreichs Dominic Thiem aktuell als Vierter im "Race to London" mit 3.715 Punkten der Maßstab für alle Verfolger um den nächsten frei werdenden Platz. Der 24-jährige Niederösterreicher hofft, beim am Sonntag beginnenden, mit 8,093 Mio. Dollar dotierten Masters-1000-Turnier in Shanghai vielleicht schon entscheidend punkten zu können. (APA; 6.10.2017)