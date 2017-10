"Babylon Berlin": Sitte, Lust und Raserei

40 Millionen Euro, 16 Folgen zu je 45 Minuten, 190 Drehtage an 280 verschiedenen Orten, 900 Drehbuchseiten, monatelange Arbeit am Schneidetisch. Tom Tykwer lehnt den Kopf an die Schulter von Henk Handloegten. Vor ihm steht ein Wasserglas, in dem Ingwerstückchen schwimmen. "Nicht so schlimm", sagt der Regisseur, gefragt nach seinem Befinden. Eine Erkältung, "fast vorbei".