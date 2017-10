TV- und Radiotipps für Sonntag, 8. Oktober

Politk-Diskussionen und -Interviews, "Fack Ju Göhte", dok.film über das Kunsthistorische Museum

11.05 DISKUSSION

Pressestunde I ÖVP-Chef und -Spitzenkandidat Sebastian Kurz wird von Annette Gantner (Oberösterreichische Nachrichten) und Thomas Langpaul (ORF) befragt.

Bis 12.00, ORF 2

12.00 DISKUSSION

Pressestunde II Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern im Interview mit Esther Mitterstieler (News) und ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger.

Bis 13.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Leviathan (USA/GB/F, 2012, Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor) Zur Viennale: Der experimentelle Film der Französin Véréna Paravel und des Briten Lucien Castaing-Taylor erforscht die menschliche Arbeit, die Gewalt des Meeres und die Rauheit der Nacht. Gefilmt auf einem Fischerboot vor der Ostküste der USA und ohne Kommentar. "Ein Stück radikales kinematografisches Erleben", verspricht der Viennale-Text.

Bis 22.05, Okto

20.15 POLITIK

Wahlkampf 2017: Kanzler-Finale Bei Puls-4-Infochefin Corinna Milborn treffen Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern und Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz aufeinander. Im Anschluss (21.35 Uhr) diskutiert Kurz dann mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Die Gespräche analysieren danach Rudi Fußi (Politikberater und SPÖ-Redenschreiber), Daniel Kapp (ehem. Sprecher von ÖVP-Vizekanzler Josef Pröll), FPÖ-Gemeinderätin Ursula Stenzel, Van-der-Bellen-Wahlkampfmanager Lothar Lockl und Neos-Mitbegründer Veit Dengler.

Bis 23.40, Puls 4

20.15 KOMÖDIE

Fack Ju Göhte (D 2013, Bora Dagtekin) Ex-Häftling Zeki Müller (Elyas M' Barek) erfährt, dass seine Beute aus einem Bankraub unter dem Neubau der Goethe-Gesamtschule liegt. Er gibt sich als Lehrer aus und muss dabei die Problemklasse 10b übernehmen. Gegenüber Chantal und Co muss er sich erst beweisen. Erfolgreiche Jugendkomödie aus Deutschland, deren bereits dritter Teil Ende Oktober ins Kino kommt.

Bis 22.00, ORF

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Nach der Protestwahl – Wäre Jamaika die richtige Antwort? Die SPD will nicht mehr von Kanzlerin Merkel kaputtkoaliert werden, CDU/CSU haben die rechtsextreme AfD als Koalitionspartner ausgeschlossen – in Deutschland scheint nur noch eine Dreierkoalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP realistisch. Dazu diskutieren bei Anne Will: Markus Söder (CSU), Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Petra Köpping (SPD) und Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung).

Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Geben und Nehmen – Wie gerecht ist Österreichs Sozialpolitik? Bei Patricia Pawlicki diskutieren dazu Pamela Rendi-Wagner (Gesundheitsministerin, ÖVP), Gabriela Schwarz (Nationalratskandidatin, ÖVP), Norbert Hofer (Dritter Nationalratspräsident, FPÖ), Judith Schwentner (Sozialsprecherin, Grüne) und Gerald Loacker (Sozialsprecher, Neos).

Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

dok.film: Das große Museum Hinter den Kulissen des Kunsthistorischen Museums in Wien spielen sich in der täglichen Routine auch kleine Dramen ab – wie Schädlingsbefall oder kritische Restaurierungen. Der Film von Regisseur Johannes Holzhausen zeigt sie und die Menschen, deren Arbeitsalltag sich im Museum abspielt.

Bis 0.40, ORF 2

vipmagazin

23.30 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente 1) Raffael – Die Geburt eines Genies. Zur Raffael-Schau in der Wiener Albertina. 2) Attribution Science ordnet extreme Wetterereignisse zu. 3) Noma Bar – Graphic Story Telling. 4) Gregor Sailer – The Potemkin Village. 5) Bergführer Luis Trenker. 6) Wanda – ein Porträt der österreichischen Popband anlässlich des neuen Albums.

Bis 0.00, ARD

23.35 DRAMA

Zerrissene Umarmungen (Los abrazos rotos, Spanien 2009, Pedro Almodóvar) Regisseur Mateo Blanco (Lluís Homar) hat bei einem Autounfall sein Augenlicht sowie Schauspielerin und Geliebte (Penélope Cruz) verloren. Jahre später wird er über ein Filmprojekt an die damaligen Ereignisse erinnert. Mit zahlreichen Anspielungen konstruiertes berührendes Drama.

Bis 1.40, ARD