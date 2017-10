TV- und Radiotipps für Samstag, 7. Oktober

Nena-Show, "Der Tod steht ihr gut", Jobs-Biographie und "Star Wars"

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: 1) Nach dem Spitalsaufenthalt: Wer zahlt die Pflege daheim? In Oberösterreich werden die Kosten für Kurzzeitpflege vom Land nicht übernommen. 2) Teure Protonenbestrahlung: Ein Patient ließ einen Tumor nahe am Auge mit Protonenbestrahlung behandeln – und hätte 8500 Euro selbst zuzahlen müssen. Nach einem Bürgeranwalt-Bericht samt Intervention der Volksanwaltschaft entfallen die Zusatzkosten. 3) Sparbuch: Recht auf Auszahlung verjährt? Ein Niederösterreicher findet ein Sparbuch seiner verstorbenen Mutter und will die 7400 Euro darauf abheben – doch die Bank verweigert die Auszahlung.

Bis 18.15, ORF 2

20.15 SHOW

Nena – Nichts versäumt Zum 40. Geburtstag von Nenas Bühnenkarriere laden österreichische, deutsche und schweizerische Öffentlich-Rechtliche zur Sause unter Moderation von Thomas Gottschalk.

Bis 22.45, ORF 1

20.15 HEXEREI

Der Tod steht ihr gut (Death Becomes Her, USA 1992, Robert Zemeckis) Amerikanisches Major-Kino, das so sehr in sich und seiner Unabhängigkeit ruht, dass es sich Subversion leisten kann: Robert Zemeckis erzählt unter funktionaler Zuhilfenahme moderner Tricktechnik einen komischen Albtraum ewiger kalifornischer Jugend und maßgeschneiderter Schönheit. Bruce Willis, blässlich, als überforderter Schönheitschirurg zwischen der aufgedrehten Meryl Streep und einer im wahrsten Sinn des Wortes durchlöcherten Goldie Hawn.

Bis 22.10, Puls 4

20.15 BIOGRAFIE

Jobs (USA/CH 2013, Joshua Michael Stern) Die Story von Apple-Gründer Steve Jobs mit Ashton Kutcher in der Hauptrolle. Regisseur Stern erzählt die Geschichte des jungen Hippies Jobs, der in der Garage mit seinem Freund Steve Wozniak am ersten Computer bastelte und damit Geschichte schrieb. Wozniak distanzierte sich übrigens davon, wie die Geschichte im Film dargestellt wird.

Bis 22.35, Servus TV

20.15 STERNENKRIEG

Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück (The Empire Strikes Back, USA 1980, Irvin Kerhner) Das Imperium macht Jagd auf Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und Chewbacca, die auf den Eisplaneten Hoth geflüchtet sind. Luke sucht und findet Jedi-Meister Yoda und lernt das wichtige Handwerkszeug von ihm. Im großen, abschließenden Kampf verliert der Jedigeselle dann nicht nur Hand und Lichtschwert, sondern auch die Illusion über seiner Abstammung.

Bis 22.50, ProSieben

star wars

22.10 FAMILIENGESCHICHTE

Mord im Pfarrhaus (Keeping Mum, GB 2005, Niall Johnson) In der idyllischen britischen Gemeinde Little Wallop lebt der weltfremde Pfarrer Walter Goodfellow (Rowan Atkinson) mit seiner Familie. Walter merkt nicht, wie fremd ihm seine Familie geworden ist, bis die neue Haushälterin Grace (Maggie Smith) ihm die Augen öffnet – und Maßnahmen ergreift.

Bis 0.20, Puls 4

22.50 EXORZIST

Constantine (USA 2005, Francis Lawrence) Das Medium John Constantine kehrt auf die Erde zurück, um die Geburt von Satans Sohn zu verhindern. Annehmbare Verfilmung der Comicserie Hellblazer mit Keanu Reeves und Tilda Swinton als hübscher Erzengel Gabriel.

Bis 1.05, ProSieben

0.50 TRAGIKOMÖDIE

Heiter bis wolkig (D 2012, Marco Petry) "Mein Freund hat Krebs" ist die ekelhafte wie erfolgreiche Lüge zweier Männer, um Frauen ins Bett zu bekommen. Das geht so lange gut für die beiden, bis die tatsächlich todkranke Schwester eines ihrer Opfer gemeinsam ihre Bucket-List abarbeiten will.

Bis 2.25, ORF 1