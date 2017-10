Xbox One X: Easter Egg auf Mainboard der Konsole gefunden

Kleiner Masterchief auf Skorpion auf Hardware – wohl wegen internen Projektnamen

In der Xbox One findet sich ein nettes Easter Egg, das wohl nur wenige Kunden zu Gesicht bekommen werden. Auf dem Mainboard der Konsole findet sich ein winziger Masterchief der auf einem Skorpion reitet. Gefunden wurde dies von spanischen YouTubern, die einen Blick in die Xbox One X werfen konnten. Nachmachen sollte man dies übrigens nicht, da die Garantie durch die Öffnung des Geräts erlischt.

unocero Der Fund der spanischen YouTuber (circa bei Minute 11).

Auch bei Xbox One S

Das Motiv auf der Hardware dürfte auf den internen Codenamen "Project Scorpio" zurückzuführen sein. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Microsoft bei ihren Konsolen ein Easter Egg versteckt. Bei der Xbox One S findet sich ein kleiner Masterchief auf dem Netzteil des Geräts. (red, 06.10.2017)