Wien: Mann schlug Fenster des Parlamentsgebäudes ein

Wien – Weil er mehrere Fenster des Parlamentsgebäudes (Seite in Richtung Schmerlingplatz) in der Wiener Innenstadt eingeschlagen und sich danach gegenüber den einschreitenden Polizisten aggressiv verhalten hatte, ist am Donnerstagvormittag ein 47-jähriger Mann aus dem Iran festgenommen worden. Warum er randaliert hatte, sei unbekannt, berichtete die Polizei am Freitag. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (APA, 6.10.2017)