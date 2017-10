Netflix startet erste deutsche Serie "Dark" am 1. Dezember

Zehn einstündige Folgen über vier Familien in einer deutschen Kleinstadt

Berlin – Was Amazon kann, kann jetzt auch Konkurrent Netflix: Ab 1. Dezember bringt der Streaminganbieter mit "Dark" die erste deutsche Serie an den Start. Mit zehn einstündigen Folgen aus der Feder von Jantje Friese und Baran bo Odar setzt Netflix dabei aufs Genre Mystery.

Bei "Dark", unter anderem mit Oliver Masucci und Jördis Triebel, stehen vier Familien in einer typischen deutschen Kleinstadt im Mittelpunkt. Als zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden, gerät die heile Welt der Familien aus den Fugen. Die Ermittlungen führen zurück bis ins Jahr 1986 – dort werden laut Netflix die Schicksale aller vier Familien auf tragische Weise durch Raum und Zeit verknüpft.

Amazon hatte im Frühjahr als deutschsprachige Serienpremiere mit Matthias Schweighöfers Serie "You Are Wanted" eine Thrillerproduktion und geht damit auch in die zweite Staffel. (APA, 6.10.2017)

Trailer