Friedensnobelpreis für Anti-Atomwaffenaktivisten

Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) erhält begehrte Auszeichnung

Oslo – Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) wird mit dem Friedensnobelpreis 2017 ausgezeichnet. Die 2007 bei der Konferenz des Atomwaffensperrvertrags in Wien ins Leben gerufene Organisation hat Mitgliedsorganisationen in über 100 Ländern.

Zu den Unterstützern der Kampagne gehören der Ex-UN-Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-Moon, die Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und Jody Williams und das geistliche Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, Tendzin Gyatsho (Dalai Lama).

Die Organisation erhalte die Auszeichnung für "ihre Arbeit, Aufmerksamkeit auf die katastrophalen humanitären Konsequenzen von Atomwaffen zu lenken", begründete das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo ihre Entscheidung. ICAN habe sich bahnbrechend um ein vertragliches Verbot solcher Waffen bemüht.

318 Anwärter

Experten hatten im Vorfeld einen Preis im Kontext des Kampfes gegen Atomwaffen vorhergesagt. Die Osloer Jury hatte sich in diesem Jahr unter 318 Anwärtern entscheiden müssen – 215 Personen und 103 Organisationen waren für den Preis vorgeschlagen. Nur wenige Nominierungen waren im Vorhinein bekannt.

Im vergangenen Jahr hatten die fünf Mitglieder des Nobelkomitees Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos ausgezeichnet. Er erhielt den Nobelpreis für "seine entschlossenen Anstrengungen, den mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg in dem Land zu beenden".

Wenige Wochen zuvor hatten Santos und der Chef der linken FARC-Guerilla, Rodrigo Londono alias "Timochenko", Geschichte geschrieben, als sie nach Jahrzehnten des Konflikts mit mehr als 220 000 Toten und Millionen Vertriebenen einen Friedensvertrag unterzeichneten.

Fast eine Million Preisgeld

Der mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 940.000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember als einzige der renommierten Auszeichnungen nicht in Stockholm, sondern in Norwegens Hauptstadt Oslo vergeben.

Die Auszeichnung wird seit 1901 verliehen und wurde vom Erfinder des Dynamits, dem schwedischen Industriellen Alfred Nobel, gestiftet.(red, Reuters, 6.10.2017)