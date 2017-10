Kataloniens Polizeichef in Madrid wegen Unterstützung eines Aufstands vor Gericht

Krise zwischen Barcelona und Madrid weiter verschärft – Regionale Regierung wird trotz Verbots am Montag über Unabhängigkeit beraten

Barcelona/Madrid – Im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens will die spanische Justiz am Freitag den Chef der regionalen Polizei vernehmen. Eine Richterin hatte Josep Lluís Trapero nach Madrid vorgeladen, um ihn zu Vorfällen vom 20. und 21. September zu befragen. Ihm werde die Unterstützung eines Aufstands vorgeworfen, teilten die Justizbehörden mit.

Spanischen Medien zufolge erschien Trapero in voller Uniform im Gerichtsgebäude. Trapero, die Polizeivertreterin Teresa Laplana sowie die Chefs zweier katalanischer Unabhängigkeitsgruppen, Jordi Sánchez und Jordi Cuixart, sollten als Beschuldigte vor dem nationalen Strafgericht (Audiencia Nacional) aussagen. Ihnen wird "aufrührerisches Verhalten" vorgeworfen.

Bei Protesten hätten Demonstranten Sicherheitskräfte an der Ausübung ihrer Aufgaben behindert, so die Staatsanwaltschaft. Dies habe die Regionalpolizei "Mossos d'Esquadra", der Trapero vorsteht, ohne einzugreifen in Kauf genommen. Demonstranten hatten damals die spanische Polizei, die Guardia Civil, stundenlang eingekesselt.

Die aus Madrid entsandte Guardia Civil hatte zehn Tage vor dem umstrittenen Referendum über die Abspaltung Kataloniens bei Razzien Millionen Stimmzettel beschlagnahmt sowie 14 Politiker und Beamte festgenommen. Hunderte Demonstranten hatten die Polizei nach einer Hausdurchsuchung am Verlassen des Gebäudes behindert. Spanischen Medienberichten drohen Trapero wegen seines Ungehorsams acht bis 15 Jahre Haft.

Katalanisches Parlament will trotz Verbots am Montag tagen

Unterdessen wurde bekannt, dass das katalanische Regionalparlament trotz des Verbotes des spanischen Verfassungsgerichts am Montag über eine Loslösung von Spanien debattieren will. Das sagte der für Außenpolitik zuständige Vertreter der katalanischen Regionalregierung, Raul Romeva, am Freitag der BBC: "Das Parlament wird diskutieren, das Parlament wird sich treffen. Es wird eine Debatte geben, und das ist wichtig."

Am Donnerstag hatte das oberste spanische Gericht die Sitzung des Regionalparlaments untersagt, weil eine Unabhängigkeitserklärung gegen die Verfassung verstoßen würde. Die Richter hatten bereits das Unabhängigkeitsreferendum am vergangenen Sonntag für illegal erklärt. (APA, Reuters, 6.10.2017)