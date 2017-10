Haselsteiner und Zöchling kaufen Wiener Logistikzentrum

110.000 Quadratmeter vermietbare Fläche

Wien – Der Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner und der Wiener Unternehmer Stephan Zöchling kaufen über ihre Pipes Holding 74 Prozent der Wiener DZH-Logistikpark-LagerbetriebsgmbH. "Dem Vernehmen nach soll die Pipes Holding für den Deal rund 66 Millionen Euro in die Hand nehmen", schreibt der "Kurier". Die Bundeswettbewerbsbehörde müsse die Übernahme absegnen.

Das Logistikzentrum in Hirschstetten (Wien-Donaustadt) habe rund 110.000 Quadratmeter vermietbare Fläche, das Grundstück sei 23,5 Hektar groß und gehöre der Stadt Wien. Das Objekt sei sowohl an die U2 als auch an die Südosttangente A23 gut angebunden. Zuletzt sei der Logistikpark an die mittlerweile abgewickelte Baumax-Kette vermietet gewesen. Einige Investitionen in die Erneuerung seien nötig. (APA, 6.10.2017)