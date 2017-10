Sturm Xavier zog am Donnerstag über Deutschland und brachte den Flugverkehr durcheinander. Harte Landungen waren die Folge

Die starken Seitenwinde, hervorgerufen durch den Sturm Xavier, forderten am Donnerstag die Piloten in Deutschland besonders heraus. Spektakuläre Landungen waren die Folge, so wie bei diesem Airbus A380 im Landeanflug auf Düsseldorf. Nach dem Aufsetzen müssen sich die Piloten ordentlich anstrengen, um den Riesenvogel auf der Landebahn zu halten – siehe Video. (red, 6.10.2017)