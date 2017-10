2:4-Niederlage gegen Colorado Avalanche

New York – Für den Österreicher Michael Grabner und seine New York Rangers hat die neue Saison der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit einer Niederlage begonnen. Im Madison Square Garden unterlagen die Rangers Colorado Avalanche am Donnerstag mit 2:4. Grabner gelang genau an seinem 30. Geburtstag kein Treffer. Die nächste Partie bestreiten die Rangers am Freitag gegen die Toronto Maple Leafs in Kanada. (APA; 6.10.2017)