WM ohne Messi? Argentinien vor dem Aus

Nur 0:0 gegen Peru – Chile zog durch 2:1 gegen Ecuador vorbei – Paraguay dank 2:1 gegen Kolumbien noch mit Chancen

Buenos Aires – Der zweifache Weltmeister Argentinien droht nach einem 0:0 gegen den direkten Konkurrenten Peru erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine Weltmeisterschaft zu verpassen. Das Team um Lionel Messi fand am Donnerstag kein Rezept gegen die Defensive der Peruaner, Messi scheiterte in der 46. Minute am Pfosten.

Letztes Spiel in Ecuador

Als derzeit Sechster wäre Argentinien nicht in Russland 2018 dabei – am Dienstag muss das Team am letzten Spieltag in Ecuador antreten. Die Albiceleste tat sich in Buenos Aires trotz der frenetischen Unterstützung der rund 50.000 Fans in der Bombonera, dem für seine Atmosphäre berüchtigten Stadion der Boca Juniors, schwer.

Peru liegt dank der besseren Tordifferenz weiter vor Argentinien und kann sich erstmals seit 1982 wieder für eine WM qualifizieren. Zudem zog Chile durch ein 2:1 gegen Ecuador vorbei.

Die ersten vier qualifizieren sich direkt für die WM 2018. Der Fünfte kann Russland über zwei Playoff-Spiele gegen Ozeanien-Vertreter Neuseeland noch erreichen.

Qualifiziert ist bisher nur Brasilien (38 Punkte), dahinter liegen Uruguay (28), Chile (26), Kolumbien (26) Peru (25) und Argentinien (25) eng beieinander. Zudem hat Paraguay (24 Punkte) durch ein 2:1 in Kolumbien auch noch Chancen.

Herzschlagfinale

Damit kommt es zu einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag, Chile spielt in Brasilien, Peru zu Hause gegen Kolumbien und Paraguay gegen Venezuela. Argentinien hat bisher einmal eine Weltmeisterschaft verpasst – durch ein 2:2 gegen Peru, ebenfalls in der Bombonera, am letzten Spieltag der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1970. (APA, 6.10.2017)

Südamerika-WM-Qualifikation, Donnerstag:

Bolivien – Brasilien 0:0

Venezuela – Uruguay 0:0

Kolumbien – Paraguay 1:2 (0:0)

Chile – Ecuador 2:1 (1:0)

Argentinien – Peru 0:0