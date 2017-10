Sexuelle Belästigung: Filmproduzent Harvey Weinstein freigestellt

Weinstein soll über mehrere Jahrzehnte Frauen sexuell belästigt haben

Los Angeles – US-Filmproduzent Harvey Weinstein, einer der mächtigsten Männer Hollywoods, wurde nach einem Bericht der New York Times von zahlreichen Frauen über mehrere Jahrzehnte der sexuellen Belästigung beschuldigt und hat in mindestens acht Fällen in außergerichtlichen Vergleichen bezahlt.

Weinstein, der einst Miramax gründete und unter anderem Pulp Fiction und Shakespeare in Love produzierte, entschuldigte sich am Donnerstag öffentlich und ließ sich von seiner jetzigen Firma Weinstein Co. freistellen, um an seinem Verhalten zu arbeiten. Ihn beschuldigt etwa Schauspielerin Ashley Judd. (red, 6.10.2017)