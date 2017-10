Deutschland und England fixieren WM-Teilnahme, Polen knapp davor

DFB-Elf ohne Probleme in Nordirland – Last-Minute-Sieg für England gegen Slowenien – Lewandowski mit Triplepack beim 6:1 Polens

Belfast/London – Weltmeister Deutschland hat sich für die Fußball-WM 2018 in Russland qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw sicherte sich am Donnerstagabend den Sieg in Gruppe C durch ein 3:1 (2:0) gegen Nordirland in Belfast. Auch England qualifizierte sich nach einem 1:0 (0:0) in London gegen Slowenien vorzeitig für das Weltturnier im kommenden Jahr.

Polens Fußball-Nationalmannschaft steht unmittelbar vor der Teilnahme an der WM-Endrunde. Der Tabellenführer der Gruppe E holte am Donnerstagabend mit einem 6:1 (3:1) in Armenien den anvisierten Sieg. Robert Lewandowski erzielte dabei drei Tore. Der 29-jährige Stürmer des FC Bayern München ist mit 50 Teamtreffern in 90 Länderspielen nun Polens Rekordtorschütze.

Kamil Grosicki brachte die Gäste in Eriwan bereits in der 2. Minute in Führung, ehe Lewandowski die Polen endgültig auf die Siegstraße hievte. Der Kapitän traf zunächst per Freistoß (18.), schlug dann nach einer indirekten Standardsituation (25.) aus wenigen Metern erneut zu. Dem nicht genug markierte Lewandowski in der zweiten Spielhälfte noch seinen dritten Treffer an diesem Abend zum 5:1 (64.). Mit 15 Treffern ist er vorerst auch bester Torschütze in der laufenden WM-Qualifikation – vor Cristiano Ronaldo (14). (APA, 5.10.2017)

WM-Qualifikation – 9. Runde:

Gruppe C

Aserbaidschan – Tschechien 1:2 (0:1)

Baku, Tore: Ismailov (55./Elfmeter) bzw. Kopic (35.), Barak (66.)

Nordirland – Deutschland 1:3

San Marino – Norwegen 0:8

Gruppe E

Armenien – Polen 1:6 (1:3)

Eriwan, Tore: Hambardzumyan (39.) bzw. Grosicki (2.), Lewandowski (18., 25., 64.), Blaszczykowski (58.), Wolski (89.)

Montenegro – Dänemark 0:1

Rumänien – Kasachstan 3:1

Gruppe F

Schottland – Slowakei 1:0

England – Slowenien 1:0

Malta – Litauen 1:0