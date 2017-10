Silberstein-Mitarbeiter Puller: Kurz-Sprecher bot 100.000 Euro für Informationen – ÖVP dementiert

PR-Berater Peter Puller: Bei einem zweiten Treffen sei ihm angeboten worden, als "Spitzel" für die ÖVP zu arbeiten

Wien – Neue Wendung in der Causa Silberstein: Der PR-Berater Peter Puller behauptet im "Falter", dass ihm der Pressesprecher von ÖVP-Chef Sebastian Kurz im Juli 100.000 Euro geboten habe, damit er ihm Details über die rote Kampagne verrate. Bei einem zweiten Treffen sei ihm angeboten worden, als "Spitzel" für die ÖVP zu arbeiten.

In der "Presse" erklärt Puller am Donnerstag, er sei "bereit, eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, und habe nachweisbare Konversationen über ein zweites Treffen mit der ÖVP". Außerdem habe er mehrere Menschen sofort nach dem Gespräch davon informiert. Einer davon sei Tal Silberstein gewesen, mit dem er noch immer in engem Kontakt stehe.

ÖVP bestreitet Vorwürfe

Der ÖVP-Sprecher stellt die Dinge allerdings komplett anders dar. Zwar habe es ein Treffen gegeben, allerdings kein derartiges Angebot: "Es gab und gibt im Zusammenhang mit den Dirty-Campaigning-Aktivitäten der SPÖ seitens der Volkspartei weder ein Angebot noch eine Zahlung an Silbersteins Geschäftspartner Puller oder irgendwen anderen aus Silbersteins Umfeld", heißt es im "Falter".

In der "Presse" erklärte Puller auch, es sei korrekt, dass Kanzler Christian Kern und der mittlerweile zurückgetretene Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler nichts gewusst hätten. Das Facebook-Projekt gegen Kurz mit den Seite "Wir für Sebastian Kurz" und "Die Wahrheit über Sebastian Kurz" sei parallel zu einer Positivkampagne gelaufen. "Wir wollten gewisse Gruppen und deren Reaktionen abtesten und für Marktforschungszwecke verwenden", sagt Puller.

Silberstein zahlte

Der Steirer, der in der Vergangenheit auch bereits für ÖVP-Justizministerin Beatrix Karl sowie für die Wiener Neos gearbeitet hatte, betont auch, sein Honorar stets von Silbersteins Agentur GCS International überwiesen bekommen zu haben. Auch nach dessen Ver- und Enthaftung Mitte August habe Silberstein weiter Pullers Honorare bezahlt.

Ob dieses Geld vom offiziellen Honorar der SPÖ an Silberstein abgezweigt wurde, ist unklar. "Meines Wissens hat das Silberstein selbst bezahlt, weil es für ihn auch eine Art Testlabor für seine generelle Arbeit als Kampagnenmanager war", wird Puller zitiert. Das Projekt habe allerhöchstens 100.000 Euro gekostet. (red, 5.10.2017)