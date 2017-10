ÖGB-Chef Foglar warnt Kurz vor Entmachtung der Sozialpartner

Gewerkschaft erinnert ÖVP-Chef an Massenproteste gegen Schwarz-Blau



Wien – Regierungen kamen und schieden, die Sozialpartner blieben. So war das bisher – und das, obwohl den Interessenvertretern regelmäßig mit Entmachtung gedroht wird. Die jüngste Ansage: ÖVP-Chef Sebastian Kurz wolle Gegenwind seitens der Sozialpartner künftig nicht mehr so leicht nachgegeben. "Ich glaube, sie werden sich das gefallen lassen müssen", verkündete er in der ATV-Sendung Reality Check.

Erich Foglar, Präsident des Gewerkschaftsbundes (ÖGB), spricht nun eine Mahnung aus: "Ich warne Herrn Kurz ausdrücklich vor den Folgen, wenn er die Sozialpartnerschaft aufs Spiel setzt", sagt er zum STANDARD. Seitens der Gewerkschaft wird dem ÖVP-Obmann darüber hinaus ausgerichtet: "Wir hatten das schon einmal, dass die Sozialpartner zurückgedrängt wurden. Die Folgen waren, dass Leute auf die Straße gingen, und Streiks. Wünscht er sich das zurück?"

Anspielung auf Schwarz-Blau

Das ist als Anspielung auf Schwarz-Blau zu verstehen: Wolfgang Schüssel – ÖVP-Kanzler zwischen 2000 und 2007 – hielt die Sozialpartner eine Zeitlang kurz. Gegen dessen Pensionsreform organisierte der ÖGB dann 2003 eine der größten Demonstrationen der Zweiten Republik. Schlussendlich musste Schüssel die Interessenvertreter wieder einbinden.

Die Sozialpartnerschaft umfasst vier Verbände: auf Arbeitgeberseite die schwarze Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer, auf Arbeitnehmerseite die rote Arbeiterkammer und den Gewerkschaftsbund – bei entscheidenden Fragen sitzen Vertreter dieser Institutionen mit der Regierung am Verhandlungstisch und reden mit. Ziel ist es, dass die vier großen Interessenverbände zur Sicherung des sozialen Friedens im Dialog stehen – miteinander und mit der Politik.

Leitl: Regierung gut beraten, Ratschläge zu hören

Es brauche eine "klarere Trennlinie zwischen Sozialpartnerschaft und Regierung", gibt sich Kurz nun überzeugt. "Jede Regierung hat das Recht, zu Verhandlungen einzuladen, wen sie will", antwortet ihm der Sprecher von Wirtschaftskammerchef Christoph Leitl. Nachsatz: "Die nächste Regierung wird aber gut beraten sein, auf unseren Ratschlag zu hören." ÖGB-Präsident Erich Foglar erwidert: "Wenn Kurz glaubt, auf unsere Kompetenz verzichten zu können, sagt das mehr über ihn aus als über die Sozialpartner."

Kurz ist selbst in dieser Regierungsperiode nicht der Erste, der den Kammern die Flügel stutzen will. Erst Mitte 2016 hatte sein Vorgänger Reinhold Mitterlehner den Sozialpartnern "eine Umorientierung" nahegelegt, da beide Seiten immer nur nicht umsetzbare Forderungen stellen würden. Finanzminister Hans Jörg Schelling – ebenfalls ÖVP – löste vor gut einem halben Jahr eine Welle der Empörung aus, nachdem er in einem Interview statuiert hatte: "Die Sozialpartnerschaft ist tot. Sie weiß es nur noch nicht." (Katharina Mittelstaedt, 5.10.2017)