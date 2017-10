Historischer Kalender – 7. Oktober

1317 – Mit der Päpstlichen Bulle "Quorundam exigit" warnt Papst Johannes XXII. die Mitglieder des Franziskanerordens vor einem neuerlichen Armutsstreit.

1477 – In Schweden gründet Reichsverweser Sten Sture die Universität Uppsala.

1542 – Der Entdecker Juan Rodriguez Cabrillo nimmt Santa Catalina Island vor der Küste Kaliforniens für Spanien in Besitz.

1627 – Der französische Missionar Alexandre de Rhodes legt das von ihm entwickelte Transkriptionssystem für die vietnamesische Sprache in lateinischen Lettern vor.

1777 – Der britische Oberkommandierende, General John Burgoyne, unterliegt im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in der Schlacht von Saratoga der Kontinentalarmee.

1802 – Unter dem Herrschernamen Gia Long ("glückverheißend und wohlhabend") besteigt Nguyen Anh nach der Einnahme von Hanoi als Kaiser den Thron des von ihm geeinten vietnamesischen Großreiches. 1804 verlegt er die Hauptstadt nach Hue.

1887 – Frankreichs Staatspräsident Jules Grevy muss wegen eines Korruptionsskandals, in den sein Schwiegersohn Samuel Wilson verwickelt ist, von seinem Amt zurücktreten. (Zum Nachfolger wird im Dezember Francois Sadi Carnot gewählt.)

1917 – Fuad I. besteigt als Sultan den Thron von Ägypten.

1917 – Peru und Uruguay brechen die diplomatischen Beziehungen zu den Mittelmächten ab.

1917 – Österreichisch-ungarische Truppen wehren einen russischen Großangriff am Sereth in der Bukowina ab.

1927 – In Hamburg findet die Uraufführung von Erich Wolfgang Korngolds Oper "Das Wunder der Heliane" statt.

1947 – Der UNO-Sicherheitsrat stellt zur Lage in Indonesien fest, dass die niederländischen Kolonialtruppen dem Feuereinstellungsbefehl nicht nachgekommen sind.

1947 – In Bukarest beginnt der von den kommunistischen Machthabern gesteuerte Spionageprozess gegen den Führer der rumänischen Bauernpartei, Iuliu Maniu, der zum "Hochverräter und Staatsfeind" erklärt wird.

1952 – In Peking beginnt ein asiatischer "Friedenskongress".

1972 – In der DDR wird eine Amnestie für 25.000 Straftäter erlassen.

1977 – Das Europäische Patentabkommen tritt in Kraft.

1977 – Die Sowjetunion erhält unter Staats- und Parteichef Leonid Breschnjew eine neue Verfassung. Sie ersetzt jene von Stalin aus dem Jahr 1936.

1982 – Broadway-Uraufführung des Musicals "Cats", von Andrew Lloyd Webber, im Winter Garden Theatre in New York City (Welturaufführung am 11.05.1981 im New London Theatre). Nach 18 Jahren Laufzeit und über 7.800 Vorstellungen findet am 10.09.2000 die letzte Aufführung am Broadway statt, am 11.05.2002 ist die letzte Aufführung im New London Theatre.

1992 – Bei einem Krisengipfel legen tschechische und slowakische Spitzenpolitiker die Auflösung der Tschechoslowakei (CSFR) definitiv mit Jahresbeginn 1993 fest.

2002 – Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Gazastreifen kommen zahlreiche Palästinenser ums Leben.

Geburtstage:

Sir Walter Raleigh, brit. Forschungsreisender und Schriftsteller (1552-1618)

Magnus Brostrup Landstad, norw. Geistlicher und Schriftsteller (1802-1880)

Emil Holub, öst. Afrikaforscher (1847-1902)

Fernando Belaunde Terry, peruan. Politiker (1912-2002)

June Allyson (eigtl. Ella Geisman), US-Schauspielerin (1917-2006)

Tommaso Maestrelli, ital. Fußballspieler (1922-1976)

Al Martino (eigtl. Alfred Cini), US-Sänger (1927-2009)

Ronald David Laing, brit. Psychoanalytiker (1927-1989)

Juan Benet, span. Schriftsteller (1927-1993)

Boulos Nassif Borkhoche, syr. Erzbischof (1932- )

Rico Weber, schwz. Künstler (1942-2004)

Wladimir Putin, russ. Politiker (1952- )

Jayne Torvill, brit. Eistänzerin (1957- )

Tommy Steiner, dt. Schlagersänger, Komponist, Texter, Produzent und Verleger (1962- )

Toni Braxton, US-Popsängerin (1968- ) (n.a.A. 1967- )

Todestage:

Friedrich Schlögl, öst. Schriftsteller (1821-1892)

Hussein Kamil, Sultan von Ägypten (1853-1917)

Sir Norman Angell, brit. Journalist (1874-1967)

Renate Müller, dt. Sängerin und Schauspielerin (1906-1937)

Hans Benedict, öst. Journalist (1925-1997)

Ed Blackwell, US-Schlagzeuger (1929-1992)

(APA, 7.10.2017)