TV- und Radiotipps für Freitag, 6. Oktober

"Re:" über die AfD im deutschen Bundestag, "Best Exotic Marigold Hotel", dreckige Sneaker und "Good Bye, Lenin!"

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Umweltministerium und ORF vergeben den österreichischen Klimaschutzpreis, diese Woche wurden vier nominierte Projekte in der Kategorie "Landwirtschaft" vorgestellt. Jetzt entscheidet das Publikum über den Sieger.

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Die AfD im Bundestag Die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) zieht als drittstärkste Kraft in den Deutschen Bundestag ein. Ein Erklärungsversuch.

Bis 20.15, Arte

20.15 RESIDENZ

Best Exotic Marigold Hotel (The Best Exotic Marigold Hotel, GB/IND 2011, John Madden) Mithilfe des Internets bewirbt Sonny (Dev Patel) seine angebliche Luxusherberge für Senioren der Ex-Kolonialmacht. Die Culture-Clash-Komödie lockt die Crème de la Crème britischer Schauspielstars in das farbenprächtige Indien: Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson, Penelope Wilton und Celia Imrie.

Bis 22.35, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Der Preis der Turnschuhe – Billiglohn für schicke Treter Hinter den Fassaden der Lifestyle-Industrie: Im Westen gelten Sneaker als schick – doch die Arbeiter der Fabriken in Kambodscha und Vietnam zahlen den Preis für die Gewinne der Konzerne.

Bis 21.00, 3sat

20.35 GENRE

Männerfußball WM-Qualifikation 2018: Österreich – Serbien Der Ball, die Tore – Sie kennen das Prinzip. Österreich spielt gegen Serbien, wer gewinnt, darf vielleicht bald bei der Weltmeisterschaft mitspielen.

Bis 22.40, ORF 1

21.00 MAGAZIN

Makro: Schöne neue Landwirtschaft? Die Bayer-Monsanto-Fusion Der deutsche Riesenpharmakonzern Bayer kauft den US-amerikanischen Riesenlebensmittelkonzern Monsanto. Darin sehen die einen neue Chancen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft – andere fürchten um Sortenvielfalt und kleinbäuerliche Landwirtschaft.

Bis 21.30, 3sat

21.00 IRREALSOZIALISMUS

Good Bye, Lenin! (D 2002, Wolfgang Becker) Sommer 1990: Alex' Mutter lag acht Monate lang im Koma und hat die Wende verschlafen. Um ihr den sicheren Herzattackentod zu ersparen, belebt Alex die DDR auf 79 Quadratmetern wieder. Wunderbarer, preisgekrönter Mix aus Realität und Satire.

Bis 22.50, One (Eins Festival)

21.20 CHRONIK

Thema Spezial: Ungelöst – mysteriöse Kriminalfälle Jeder 20. Mord in Österreich bleibt ungeklärt. In vier Spezialausgaben beleuchtet die Redaktion ebensolche Fälle, die teils Jahrzehnte zurückliegen, und Vermisstenfälle. Angehörige leiden unter dem fehlenden Abschluss ihrer persönlichen Tragödie, Ermittler versuchen, mittels neuer Methoden alte Fälle zu klären, und hoffen durch die Sendung auf neue Hinweise.

Bis 22.00, ORF 2

22.35 GESCHICHTE

Universum History: Jeanne d'Arc – Kampf um die Freiheit Eine Frau widersetzt sich patriarchalen Strukturen. Von ihrem göttlichen Auftrag und ihrer politischen Mission überzeugt, wird Jeanne d'Arc zur Retterin Frankreichs auf dem Höhepunkt des Hundertjährigen Kriegs. Genutzt hat es ihr nicht: 1431 starb die Heldin Frankreichs auf dem Scheiterhaufen.

Bis 23.25, ORF 2

23.25 KRIMI

Columbo: Tödliche Kriegsspiele (Grand Deceptions, USA 1989, Sam Wanamaker) Ein Sergeant stirbt bei einem Übungsmanöver, Inspektor Columbo soll den Fall untersuchen. Dem vifen Detektiv kommen bald Zweifel an der Unfalltheorie.

Bis 0.55, ORF 2

0.15 MAGAZIN

Tracks Pop-Magazin mit folgenden Themen: 1) Fotograf Francis Giacobetti. 2) Computerkünstler Ali Eslami. 3) Foil Surf lässt die Schwerkraft beim Wellenreiten weg. 4) Künstler mit Computer: Eccentric Engineers. 5) Die zeitgenössische Tänzerin Jerrilyn Patton alias Jlin. 6) Die brasilianische Musikerin Flavia Coelho spielt ihre Lieblingsplatten.

Bis 1.00, Arte

0.30 FLIEGEREI

Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel (Top Gun, USA 1986, Tony Scott) Der US-Kampfpilot Pete Mitchell (Tom Cruise) wird in die Elite-Flugschule "Top Gun" eingeladen und misst sich dort mit den Besten. Bis ein tragischer Unfall passiert. Tom Cruise wurde durch die Rolle in Top Gun über Nacht zum Superstar und der Film zum Sommerhit 1986.

Bis 2.45, Puls 4