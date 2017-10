"Einhorn" löste in Winterthur Polizeieinsatz aus

Kostümierter Betrunkener schlief in Lokal

Winterthur – Bei der Einsatzzentrale der Winterthurer Stadtpolizei ist in der Nacht auf Donnerstag eine skurrile Meldung eingegangen: In einem geschlossenen Restaurant am Hauptbahnhof halte sich ein Einhorn auf, hatte ein Passant gemeldet. Als eine Streife kurz nach 3.00 Uhr nachschaute, stellte sich heraus, dass die Meldung in der Tat stimmte: Ein Betrunkener schlief in einem Einhorn-Kostüm in dem Lokal.

Der 23-jährige Schweizer gab an, dass er ausgegangen sei und im Lokal am Bahnhof eigentlich noch etwas habe trinken wollen. Dass dieses bereits geschlossen war, hatte er nicht bemerkt – er schlief gleich ein. Laut Stadtpolizei war die Türe des Restaurants nicht richtig verriegelt gewesen.

Wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Türe in der Folge fachgemäß verschlossen. Und das "Einhorn" hat an der frischen Luft auf den ersten Zug nach Hause gewartet. (APA, 5.10.2017)