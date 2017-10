Kanzler-Gattin greift Kurz und Medien an

Eveline Steinberger-Kern: "Was ich in den vergangenen Tagen erlebt habe, ist beispiellos"

Eveline Steinberger-Kern, Ehefrau von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), greift in einem Video den ÖVP-Spitzenkandidaten Sebastian Kurz und die Medien an.

"Was ich in den vergangenen Tagen erlebt habe, ist beispiellos. Ja, das Bashing und die Verleumdungskampagnen gegen mich und meine Arbeit gehen mir nahe. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass Politik und die Medien, die hier mitmachen, so vernichtend sein können. Ich komme nicht aus diesem System", sagte Steinberger-Kern in dem rund zwei Minuten langen Video.

An die Adresse von ÖVP-Chef Kurz gerichtet, meint Steinberger-Kern: "Sebastian Kurz betont immer wieder, er patze nicht an. Warum lässt er dann zu, dass ein Funktionär des Wirtschaftsbunds eine unfassbare Verleumdungskampagne gegen mich und meine Geschäftspartner fährt?"

Es gebe ein über hundert Seiten langes Dossiers über sie und ihre Arbeit, das nun "Stück für Stück abgearbeitet" werde, so Steinberger-Kern weiter. "Da draußen gibt es Internetportale und Zeitungen, die die vorbereiteten Intrigen abdrucken." Sie finde das schäbig, so Steinberger-Kern weiter.

Vorwürfe der Tageszeitung "Österreich"

Die Kanzler-Gattin spielt damit auf Vorwürfe der Tageszeitung "Österreich" an. Steinberger-Kern trat bereits am Sonntag Vorwürfen der Zeitung entgegen. Die Tageszeitung "Österreich" habe "in völlig unrichtiger Weise einen irreführenden Zusammenhang" zwischen einem in Israel unter Betrugsverdacht stehenden Millionär und der Firma Foresight konstruiert, so Steinberger-Kern am Sonntag.

Steinberger-Kern ließ ihren Anwalt per Aussendung mitteilen, dass sie gemeinsam mit 26 anderen Investoren an dem Software Start-up Foresight beteiligt sei. Einer davon sei seit 2015 auch die Triple M – und an dieser sei der von der Tageszeitung "Österreich" angesprochene isrealisch-georgische Millionär beteiligt gewesen. Allerdings nur bis August 2015, denn damals habe ihm die israelische Regierung die weitere Beteiligung untersagt. Steinberger-Kern haben diesen Mann nie getroffen, er habe keine wie auch immer geartete Beziehung zur Foresight Ltd. (red, 5.10.2017)