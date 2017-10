Langjährige Partnerschaft und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Austrian Airlines und next layer

Austrian Airlines, Österreichs führende Fluggesellschaft mit hohem Qualitätsanspruch bietet ihren Kunden technische Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Serviceorientierung. Der Heimatflughafen Wien ist durch seine günstige geografische Lage im Herzen Europas eine ideale Drehscheibe zwischen Ost und West. Eine gute Anbindung an das Internet ist in der heutigen Zeit unerlässlich, um diese hohen Standards halten zu können.

Mit dem österreichischen Infrastruktur-Provider next layer hat Austrian seit über 10 Jahren einen zuverlässigen Partner für Internetdienstleistungen und Standortvernetzung gefunden.

Begonnen hat die Zusammenarbeit bereits 2007, als Austrian Airlines dem damals noch jungen österreichischen ISP next layer GmbH das Vertrauen bei der Realisierung der Internet-Anbindung schenkte. Es folgten Beratungsaufträge für die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur, next layer übernahm dabei die Planung und Konzeptionierung der eingesetzten Komponenten sowie die Verantwortung über die technische Machbarkeit.

Mit der Übersiedelung des Standortes von Austrian auf das Areal des Flughafen Wien Schwechat begann ein weiterer Schritt der Zusammenarbeit. next layer entschloss sich das Flughafen-Areal mit eigener Glasfaserinfrastruktur zu versorgen und ermöglichte die Realisierung zusätzlicher Dienstleistungen, wobei immer der Fokus daraufgelegt wurde, rasch und flexibel auf die wachsenden Bandbreitenanforderungen reagieren zu können.

Austrian betreibt an ihrer Basis kritische Systeme, die hohe Verfügbarkeiten voraussetzen. Höchste Qualität, vor allem bei der Internet-Anbindung, ist hier besonders wichtig.

next layer konzipierte die Anbindungen so, dass bei Bedarf kurzfristig höhere Datenraten jederzeit zur Verfügung stehen. Neben dem Internet-Anschluss betreibt next layer gemeinsam mit Austrian Verbindungen zu internationalen Niederlassungen damit eine reibungslose Datenkommunikation der Außenstellen mit der Zentrale gewährleistet ist.

"Die hohe Qualität der Produkte, das Know-how, aber auch die direkte Kommunikation mit den verantwortlichen Technikern von next layer sind die Hauptfaktoren für die langjährige Zusammenarbeit" bekräftigt Thomas Kaiblinger, Head of Network and Voice bei Austrian Airlines.

In der Zwischenzeit versorgt next layer das Flughafenareal redundant, über zwei unterschiedliche Leitungswege mit Bandbreiten weit über 10 Gbit/s. Viele Unternehmen, die hohe Qualität und Service bei Internetanbindungen voraussetzen oder auch Datenleitungen zu nationalen und internationalen Standorten benötigen, zählt next layer am Areal des Vienna International Airports zu seinen Kunden.

Über next layer

next layer berät anspruchsvolle Geschäftskunden bei Beschaffung, Aufbau, Wartung und Betrieb von Netzwerk- und Serverinfrastruktur und versteht sich als kompetenter Partner bei der Konzeptionierung individueller Netzwerk- und Serverlösungen für Geschäftskunden.

Das international anerkannte ISO/IEC 2700-Zertifikat bestätigt das dauernde Engagement in Informations- und Datensicherheit sowie das hohe Sicherheitsniveau – nicht nur im eigenen Rechenzentrum.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns!

fon: +43 5 1764-0

e: sales@nextlayer.at

web: www.nextlayer.at