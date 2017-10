Brunftschreie von Hirschen: Urlauber riefen Bergrettung

Tschechen suchten am Schafberg in Oberösterreich Zuflucht in Hütte, bis Bergrettung kam

St. Wolfgang – Brunftschreie von Hirschen haben kürzlich einen Bergrettungseinsatz am Schafberg in Oberösterreich ausgelöst. Ein tschechisches Urlauberpaar war in den Abendstunden vom Berg ins Tal gewandert. Als im dunklen Gebirgswald paarungsbereites Rotwild die Stimme erhob, dachten die beiden an Bären und suchten Zuflucht in einer Hütte, berichteten die OÖNachrichten am Mittwoch.

Die Tschechen hatten auf einer Seehöhe von etwa 800 Metern die Hirsche gehört, die sich während der Paarungszeit am Abend dort treffen. Ein Tier schrie oberhalb des Paares, ein anderes unterhalb. Die Wanderer dachten, die Rufe stammen von Bären und bekamen Angst. Sie suchten Schutz in einer Hütte bei einer Wildfütterungsstelle und setzten einen Notruf ab.

Die Bergrettung St. Wolfgang kam dem Paar zu Hilfe und klärte es über das Missverständnis auf. Gemeinsam stieg man ins Tal. "Dem jungen Mann war die Sache sichtbar peinlich", erklärte Einsatzleiter Markus Ritzberger in der Zeitung. Im Salzkammergut wurde zuletzt 2009 ein Bär gesichtet, der aber ins Ötschergebiet abwanderte. (APA, 5.10.2017)