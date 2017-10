25 Jahre Thinkpad: Lenovo bringt Laptop im Retro-Design

Das Design des originalen Thinkpads war von japanischen Bento-Boxen inspiriert

Am 5. Oktober 1992 erblickte das erste ThinkPad das Licht der Welt. Damals gehörte die Marke noch zu IBM – sie sollte sich schnell zu einer der populärsten Serien für Business-Laptops entwickeln. Über 130 Millionen Geräte wurden seitdem verkauft. Mittlerweile gehört die Sparte zu Lenovo. Und dort feiert man den 25. Geburtstag nun mit einer Sonderedition.

Inspiriert durch Bento

Anlässlich des Jubiläums gibt das Unternehmen einen kleinen Einblick in die Geschichte der Serie. Das originale ThinkPad 700C wurde von Richard Sapper in den IBM Yamato Labs in Japan entworfen. Die Inspiration für das Design kam von traditionellen Bento-Boxen, in denen verschiedene Speisen durch Stege voneinander getrennt serviert oder aufbewahrt werden. Dem damaligen US-Präsidenten George Bush soll das Gerät so gut gefallen haben, dass er seiner Frau Barbara eines zu Weihnachten schenken wollte. Dafür rief er sogar im Büro des damaligen IBM-CEOs an.

Auch die nachfolgenden Modelle sollten für Aufsehen sorgen. Das 750C wurde auf eine Mission ins Weltall mitgenommen. Das 701C erhielt einen Platz im Museum of Modern Art in New York. 1997 kam mit dem 770 der erste Laptop mit DVD-Rom-Laufwerk auf den Markt. Anfang der 2000er hielt bereits ein Fingerabdrucksensor Einzug auf die Geräte. 2005 kam das X41 – ein erster Laptop-Tablet-Hybrid. Vier Jahre später folgte mit dem W700ds ein Modell mit zwei Bildschirmen – einer davon konnte seitlich ausgezogen werden.

foto: lenovo/ibm Das ThinkPad 700C war der erste Laptop mit Trackpoint – einem kleinen Knubbel auf der Tastatur zum Navigieren mit der Maus.

Mit der ThinkPad Anniversary Edition 25 will Lenovo an Design und Funktion des Originals zurückerinnern – wenn auch nicht ganz so wuchtig wie damals. So bietet es Retro-Features wie eine siebenzeilige Klassiktastatur, eigene Tasten für die Lautstärke, Status-LEDs und ein mehrfarbiges Logo. Das Innere hingegen stammt aus der Gegenwart. Zur Ausstattung gehört ein Intel Core i7-7500U, Nvidias Grafikkarte Geforce 940MX und ein 14 Zoll großer Touchscreen mit Full-HD-Auflösung. Das Gerät ist in limitierter Stückzahl um 2.379 Euro erhältlich. (br, 5.10.2017)