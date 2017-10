536.000 Euro für Silberstein, aber kein unterschriebener Vertrag

SPÖ fordert nun 131.250 Euro zurück – Dirty Campaigning nicht Vertragsgegenstand

Wien – Zu den bestorganisierten Büros der Stadt dürfte die SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße nicht zählen. Vier Tage nach der Ankündigung von SPÖ-Chef Christian Kern, den Vertrag mit dem umstrittenen israelischen Berater Tal Silberstein zu veröffentlichen, hat Interimsgeschäftsführer Christoph Matznetter am Donnerstag einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Allerdings: In der Bundespartei wurde lediglich ein nicht unterschriebenes Angebot ("Proposal for Initital Research and Assessment Phase for SPO") gefunden.

Den unterschriebenen Vertrag vermute man bei Silberstein in Israel, erklärte Matznetter bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Sein Vorgänger Georg Niedermühlbichler habe ihm aber versichert, dass er den Vertrag unterschrieben habe, erklärte der SPÖ-Politiker, der von Kern mit der Aufarbeitung der Dirty-Campaigning-Vorwürfe beauftragt wurde. Gefunden wurde aber immerhin ein am 28. Februar von Silberstein und Niedermühlbichler unterschriebener "Annex" zum Angebot, mit dem das Honorar um 180.000 aufgebessert wurde. An der Gültigkeit der Vereinbarung habe man jedenfalls keine Zweifel, erklärte Matznetter.

536.000 Euro

Was wurde nun mit Tal Silberstein vereinbart? Insgesamt wurden an dessen Agentur GCS International 536.000 Euro in mehreren Tranchen überwiesen. 40.000 Euro davon sollen für die SPÖ Niederösterreich gewesen sein, von der die Bundes-SPÖ diese Summe zurückhaben will. Leistungen wurde ab Oktober 2016 erbracht, der Vertrag (oder zumindest das Angebot) ist aber erst mit 1. Jänner datiert.

Aufgezählt sind ganz klassische Agenturleistungen wie Umfragen, strategische Planung, Trainings, "War-Room"-Management, Medienbeobachtung, Vorbereitung auf TV-Debatten sowie Krisenmanagement. Von Dirty Campaigning ist in den Unterlagen, die vom Wirtschaftsprüfer der Partei (er wird laut Parteiengesetz vom Rechnungshof vorgeschlagen) erstellt wurden, keine Rede.

Keine Kündigungsmodalitäten vereinbart

Wie berichtet wird Silberstein und seinem Team ja vorgeworfen, ohne Absprache mit der SPÖ die Sudel-Facebook-Seiten "Die Wahrheit über Sebastian Kurz" und "Wir für Sebastian Kurz" betrieben und auch nach seiner Kündigung Mitte August – damals wurde er in Israel wegen Korruptionsvorwürfen vorübergehend festgenommen – weiterbetrieben zu haben.

Neue Hinweise auf die dubiosen Aktivitäten konnte die SPÖ nicht liefern, Matznetter erklärte aber, dass man insgesamt 131.250 Euro von Silberstein zurückfordern werde, weil der Vertrag ja vorzeitig gekündigt wurde. Hinweise auf den Gerichtsstandort oder die Kündigungsmodalitäten finden sich freilich nicht in den von der SPÖ veröffentlichten Dokumenten. Ein etwaiger Rechtsstreit könnte also noch interessant werden.

Silberstein auch für Matznetter nicht erreichbar

Was Tal Silberstein selbst sagt, bleibt weiter das große Geheimnis. Bisher ist von ihm nur ein kurzes Statement in News bekannt, in dem er betonte, dass Kern selbst nichts gewusst habe. Matznetter konnte nach eigenen Angaben noch nicht mit dem Ex-Berater sprechen. "Da habe ich die gleichen Schwierigkeiten wie die Journalisten." Er sei hier auf den Schriftverkehr angewiesen, bisher habe Silberstein die Kündigung und die Rückforderung jedenfalls nicht beeinsprucht, so Matznetter.

Dass Kern Silbersteins Rolle heruntergespielt habe, weil er meinte, Silberstein habe nur Datenanalysen betrieben, wies Matznetter zurück. Kern habe eben das genannt, woran er sich erinnern konnte.

BVT eingeschaltet

Eingeschalten wurde von der SPÖ mittlerweile auch das "Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Diesem wurden die rassistischen und teils antisemitischen Sujets auf den erwähnten Facebookseiten übermittelt. Zuvor war bereits die Staatsanwaltschaft Wien eingeschalten worden, um zu prüfen, ob üble Nachrede oder Beleidigung nach dem Strafrecht vorliegt. "Wir wollen diese Art von Dirty Campaigning, verdeckten Aktionen und sonstigen Dingen im Wahlkampf nicht", versicherte Matznetter einmal mehr.

Das Leaken von Mails aus dem Umfeld des Kanzlers geht allerdings munter weiter. Am Donnerstag wurden der Austria Presse Agentur Unterlagen über die Kommunikation zwischen dem Kanzler-Büro und Silberstein übermittelt. Wirklich brisante Hinweise sind darin zwar nicht enthalten – abgesehen davon, dass eine schärfere Gangart gegen den ORF vorgeschlagen wird – sie bestätigen aber, dass noch immer jemand unterwegs ist, der Medien mit vertraulichen Unterlagen versorgt.

Kein Rotfunk

Matznetter wollte diese neuen Unterlagen nicht kommentieren, meinte nur: "Vielleicht gibt es jetzt eine Zeit lang weniger die Rede, dass der ORF ein Rotfunk sei, der ausschließlich SPÖ-Propaganda macht." Streng genommen hat sich Matznetter auch selbst als undichte Stelle betätigt. Die Wirtschaftsprüfer schreiben nämlich explizit, dass ihr Bericht "nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist". (Günther Oswald, 5.10.2017)