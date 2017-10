Stöckel, die Pfoten machen

Ich hingegen mache eine längere High-Heels-Pause. Ich will keine Hammerzehen, kein Überbein und keine Muskelverkürzungen. Derzeit therapiere ich meine Füße mit Turnschuhen – mit stützendem Fußbett. Gut, dass es Herbst ist. Da dürfen die Stiefel mit den dicken Profilsohlen wieder raus. Die mit der Zehenfreiheit. Ein Hochgefühl. (Karin Pollack, 8.10.2017)

Mit Folgen: Meine Füße fühlten sich am nächsten Tag an wie Pfoten. Irgendwie taub. Es hat 48 Stunden gedauert, bis die Zehen kapiert hatten, dass der Ausnahmezustand für sie vorbei war. Zudem hatte ich vom Bauch abwärts Muskelkater. High-Heels-Trägerinnen müssen tolle Muskeln haben.

Gut, dass ich weiß, dass das Gehen mit diesen Hacken eine totale Sache der Bauchspannung ist. Je fester ich anspanne, umso leichter marschiert es sich. Aber zugegeben: Ich bin an diesem Abend sehr intensiv herumgestanden und habe mich 15 Minuten zu Musik bewegt. – Tanzen kann man es kaum nennen. Dann musste ich mich aber – strauchelnd – setzen. Auch das brachte aufgrund der Höhe der Schuhe keine Erleichterung. Erst gegen drei Uhr morgens im Taxi habe ich meine Superschuhe ausgezogen. Der letzte Höhepunkt eines fantastischen Abends.

Letzte Woche war es seit langem wieder einmal so weit. Es sind fantastische Schuhe, wirklich, schwarz, sehr schön geschwungen, sogar die Sohle ist prachtvoll. Sie sind jedes Kompliment wert, das ich immer dann bekomme, wenn ich sie trage. Damit es sich Nichtstöckelschuhträger und -trägerinnen vorstellen können: Sie sind so hoch, dass der Fuß aussieht, als würde man auf der höchstmöglichen Zehenspitze tänzeln. Insofern ist das Gehen tatsächlich eine Leistung.

Blog: Gesunde Geschichten

Auch wir Gesundheitsredakteure des STANDARD sind immer wieder mal krank. Und wir würden gern gesünder, fitter und krankheitspräventiver leben. Was wir für unser eigenes Wohlbefinden ausprobieren, was wir im Dschungel unseres Gesundheitssystems alles erleben und was wir tun, wenn es uns selbst dreckig geht, beschreiben wir hier – als Otto Normalverbraucher, sozusagen. Und Achtung: Misery loves company – wir freuen uns über Tipps, Tricks und Resonanz.

