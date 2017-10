Neun von zehn Gaskunden ließen im Vorjahr Geld liegen

Bis zu 700 Euro könnten Haushalte laut E-Control jährlich sparen, wenn sie vom angestammten Gasversorger zum billigsten Anbieter wechseln

Wien – 15 Jahre ist es her, dass der Gasmarkt in Österreich in Befolgung einer entsprechenden EU-Richtlinie liberalisiert worden ist. Seither können sich die rund 1,3 Millionen Haushalte und Kleinkunden, die in Österreich Gas verwenden, den Anbieter aussuchen. Das machen aber immer noch vergleichsweise wenige – und lassen damit bares Geld liegen.

Aktuell liege das Einsparpotenzial pro Haushalt zwischen 421 Euro in Tirol und rund 700 Euro pro Jahr in Klagenfurt, hat die Regulierungsbehörde E-Control mittels Preisvergleich auf ihrem Tarifrechner herausgefunden. Verglichen wurden die Angebote der etablierten Gasanbieter in ihrem jeweiligen Versorgungsgebiet mit dem günstigsten Anbieter ebendort inklusive Einmalrabatt im ersten Jahr des Wechsels. "Das ist das höchste Einsparpotenzial seit Beginn der Liberalisierung im Oktober 2002", sagte Wolfgang Urbantschitsch bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Urbantschitsch leitet zusammen mit Andreas Eigenbauer seit vergangenem Jahr die Geschäfte der E-Control.

Fünf Prozent Wechselrate

Aus den jüngsten Daten geht hervor, dass knapp eine Million Gasbezieher noch nie ihren Anbieter gewechselt haben. Denn kumuliert haben sich seit der Liberalisierung nur rund 336.000 Haushalte sowie 32.000 Unternehmen einen neuen Gaslieferanten gesucht. In den ersten Jahren nach der Liberalisierung lagen die jährlichen Wechselraten zwischen 0,5 und ein Prozent. Erst seit 2011 sei die Wechselhäufigkeit kontinuierlich gestiegen, sagt Urbantschitsch – auf bis zu fünf Prozent im Vorjahr. Neun von zehn Gasbeziehern sind 2016 ihrem Lieferanten treu geblieben.

Noch nie so viele Anbieter

Dabei gab es noch nie so viele Anbieter. Allein im Marktgebiet Ost (alle Bundesländer außer Tirol und Vorarlberg) sind im Vorjahr neun dazugekommen; mittlerweile kann man in Ostösterreich zwischen 25 und ganz im Westen zwischen 20 Anbietern wählen. Aktuell geben Haushalte in Österreich für Erdgas im Durchschnitt zwischen 881 Euro pro Jahr beispielsweise in Vorarlberg und 1.210 Euro im Netzgebiet Klagenfurt aus – Netzkosten, Steuern und Abgaben inklusive. (Günther Strobl, 5.10.2017)