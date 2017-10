Wien will Ladenetz für E-Autos kräftig ausbauen

Bis 2020 sollen 1.000 neue Ladestationen im öffentlichen Raum entstehen, das Parken ist während des "Tankens" gratis

Wien – Die Zahl der verfügbaren E-Autos steigt, die Reichweiten werden realistischer, und der Ausbau der Infrastruktur in Form von Ladepunkten ist in die Gänge gekommen. Anlass für die Stadt Wien, ebenfalls Gas zu geben, sagt Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne), die am Donnerstag die Ausbaupläne der Stadt zur E-Mobilität vorstellte. Der Plan: Bis 2020 soll es 1.000 neue Ladesäulen für Elektroautos geben.

Zusätzlich zu jenen rund 500 der Wien Energie (nicht eingerechnet sind jene zum Beispiel von Smatrics), die es bereits gibt – großteils in Tiefgaragen. Dieses "Basisladenetz", wie Vassilakou es formuliert, wird sukzessive öffentlich zugänglich, also im öffentlichen Raum zu finden sein. Der Auswahl sollen laut Vassilakou verschiedene Kriterien zugrunde gelegt werden – etwa Umsteigemöglichkeiten auf Öffis, Einkaufsmöglichkeiten und Ähnliches.

In einem ersten Schritt werden bis 2018 in jedem Bezirk fünf Säulen errichtet. Die erste neue Station präsentierten Vassilakou und Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) im Alsergrund. An jeder Säule befinden sich zwei Ladestellen – in der ersten Ausbauphase bis 2018 werden also insgesamt 115 neue Standorte beziehungsweise 230 Ladestellen errichtet.

15 Millionen für den Ausbau

Den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb der Ladestellen, an denen Ökostrom getankt wird, hat die Wien Energie im Zuge einer Ausschreibung der zuständigen Magistratsabteilung 33 erhalten. Die Kosten für den Ausbau beziffert Wien-Energie-Chef Michael Strebl mit 14 bis 15 Millionen Euro. Um Schnellladestationen, wo etwa in weniger als einer halben Stunde "Strom getankt" werden kann, handelt es sich nicht. Salopp formuliert sind es "mittelschnelle Stationen".

Parken wird dort während der Ladezeit gratis sein – höchstens für drei Stunden. Ist der fahrbare Untersatz "voll", ergeht an den Nutzer eine SMS. Abgerechnet wir in einer Mischung aus Leistung und Ladezeit, sagt Harald Bekehrti, Mobilitätskoordinator der Stadt. Das heißt, die Ansteckdauer und das Laden werden getrennt verrechnet, wobei pro konsumierter Kilowattstunde 20 Cent anfallen. Für eine Stunde Aufladen eines durchschnittlichen Modells würden damit rund 2,20 Euro fällig werden. Modelle wie einen Tesla S, die über eine sehr leistungsfähige Batterie verfügen, bekomme man in dieser Zeit zwar nicht vollgeladen, so Bekehrti, allerdings könne ein Tesla-S-Fahrer mit der hier getankten Energie rund 150 Kilometer weit kommen. Eine Ladung würde für dieses Modell etwas über elf Euro kosten.

Kooperation mit anderen Energieversorgern

Genutzt werden können die Ladesäulen von allen Kunden. Bezahlt werden kann mit jeder Bankomatkarte. Sie werden aber auch mit einer Wien-Energie-Ladekarte oder einer App zu bedienen sein. Spätestens nach drei Stunden muss die Ladestation vom Nutzer wieder freigegeben werden, ansonsten droht, was jedem Falschparker droht: die Organstrafverfügung.

Durch die Kooperation von Wien Energie mit anderen Energieunternehmen in den Bundesländern – ausgenommen Tirol und Vorarlberg – kann in ganz Österreich an 1.600 Ladestationen mit der Wien-Energie-Karte Strom getankt werden. (Regina Bruckner, 5.10.2017)