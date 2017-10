Vida gründet Gewerkschaft für Ein-Personen-Unternehmen

Vor allem die Situation beim Krankengeld und der Versicherung soll verbessert werden

Wien – 306.000 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) gibt es in Österreich. Diese will nun die Verkehrsgewerkschaft Vida mit einem eigenen Servicepaket an Bord holen. Der monatliche Beitrag beträgt 25 Euro, dafür gibt es ein eigenes Konto, Hilfe bei Steuer- und Rechtsfragen, eine Versicherung und ein Weiterbildungspaket, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Zu den 306.000 EPUs gehören auch gut 65.000 Personen, die in der Pflege tätig sind. Der Frauenanteil bei EPUs liegt bei 51 Prozent, das Durchschnittsalter bei 46 Jahren. Umgesetzt wird das Servicepaket Vidaflex mit externen Partnern (Sparda Bank, HFP Steuerberater, D.A.S. Rechtsschutz, Österreichische Beamtenversicherung).

Gesellschaftlicher Wandel

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) nennt die Menschen hinter den EPUs "die Ziegelarbeiter des dritten Jahrtausends". Immer wieder betont er bei der Vidaflex-Eröffnung den gesellschaftlichen Wandel. Es sei die Pflicht der Politik, auf diesen Wandel zu reagieren und ihn positiv mitzugestalten. Er plädiert für eine sofortige Auszahlung des Krankengelds an EPUs – statt nach einer Wartezeit von sechs Wochen. Und auch die Selbstbehalte beim Arztbesuch möchte der Kanzler abschaffen.

"Man muss sich vorstellen, als Ein-Personen-Unternehmen bekommt man erst Krankengeld, nachdem man 43 Tage krank war. Auch bei den Versicherungen dieser Leute gibt es gravierende Verschlechterungen. Dadurch gehen Existenzen verloren", so Kern.

Aktuell ist Vidaflex als Schwestergewerkschaft gegründet, da die österreichischen Regulative nicht ausreichen, um eine Gewerkschaft nach diesen Anforderungen zu organisieren. Der Unterschied zu einer ÖGB-Mitgliedschaft ist, dass Leistungen, die aktuell noch nicht von Vidaflex selbst erbracht werden können, an externe Partner ausgelagert werden.

Vom Grafiker bis zur Friseurin

"Die Grenzen zwischen Arbeitern, Angestellten und Unternehmern verschwimmen immer mehr. Egal ob als Grafiker, Uber-Fahrer oder Foodora-Lieferant, technische Innovationen ermöglichen den Menschen, unabhängig und selbstständig zu arbeiten. Gleichzeitig halten vielerorts die Arbeitnehmerrechte mit Entwicklungen nicht mehr mit", sagt Oliver Stauber, der Vorsitzende von Vidaflex. Er möchte zum Backoffice für selbstständig arbeitende Menschen werden. (APA, and, 5.10.2017)