Literaturnobelpreis geht an Briten Kazuo Ishiguro

Die Akademie entschied sich in diesem Jahr für den britischen Autor japanischer Herkunft

Stockholm – Kazuo Ishiguro heißt der diesjährige Literaturnobelpreisträger. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag in Stockholm bekannt. Die Wahl fiel auf Ishiguro, weil er "in seinen Romanen von großer emotionaler Kraft den Abgrund unter unserem trügerischen Gefühl der Verbundenheit mit der Welt aufdeckt".



Für seinen bekanntesten Roman "Was vom Tage übrigblieb" ("The Remains of the Day") erhielt Ishiguro 1989 den Booker Prize. Zuletzt ist von ihm 2015 der Roman "Der begrabene Riese" ("The Buried Giant") erschienen, den Daniel Kehlmann in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als "phantastisch unterhaltsam und historisch relevant" bezeichnete. Ishiguros Werk umfasst acht Bücher, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft wurden.

Der britische Schriftsteller, der 1954 in Nagasaki geboren wurde und im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie von Japan nach Großbritannien übersiedelte, folgt somit Bob Dylan nach, dem Überraschungspreisträger des Jahres 2016. Die Wettbüros sahen wie üblich Favoriten wie Haruki Murakami und Ngugi wa Thiong'o vorne.

nobel prize Der aufgezeichnete Livestream der Verkündung.

Verliehen wird die mit neun Millionen Kronen (rund 940.000 Euro) dotierte Auszeichnung mit den übrigen Nobelpreisen am 10. Dezember in Stockholm. Das Datum ist als Todestag des schwedischen Dynamiterfinders und Preisstifters Alfred Nobel fix gesetzt für die Preisverleihung. (red, APA, 5.10.2017)