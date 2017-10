Asiatische Quittensuppe – ein Herbstrezept

Diese Suppe ist schnell gekocht und schmeckt fruchtig-pikant

Die pelzigen Quitten sind in den letzten Jahren auch wieder bei uns vermehrt auf Märkten zu sehen. Meist werden sie zu Quittenmarmelade, Gelee oder Mus verarbeitet. In Spanien und Portugal ist "Dulce de membrillo" (Quittenkäse oder auch -brot) eine traditionelle Weihnachtssüßigkeit. Doch die harten Früchte machen sich auch hervorragend in Fleischgerichten. In einem Lammragout mitgeschmort entfalten sie ihren säuerlich-fruchtigen Geschmack perfekt.

Der Mandelbaum Verlag hat eines seiner Bücher aus der Reihe "Kleinen Gourmandisen" der Quitte gewidmet. Abgesehen von den kulturhistorischen Geschichten und unterhaltsamen Anekdoten finden sich darin auch Rezepte, wie eben die asiatische Quittensuppe.

In dieser EssBar haben wir das Rezept ein wenig verändert und statt Schlagobers Kokosmilch verwendet, Butter wurde durch Kokosöl ersetzt. Das unterstreicht den asiatischen Charakter der Suppe und verleiht ihr ein wenig Leichtigkeit. Gebratene Garnelen harmonieren mit der scharf-fruchtige Suppe ganz wunderbar.

Für 4 Portionen Suppe benötigt man 3 mittelgroße Quitten (gesamt ca. 600 g), 1 Stängel Zitronengras, 1 Knoblauchzehe, eine Chilischote, 2 EL Kokosöl, 800 ml Hühnersuppe, (oder Kalbsfond oder Gemüsebrühe), 3-4 Kaffir-Limetten-Blätter, 100 ml Kokosmilch, Salz und frisch gemahlenen weißen Pfeffer und einige frische Korianderblätter. Eventuell pro Person 3-4 frisch gebratene Garnelen