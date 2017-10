Flyers starten mit Raffl erfolgreich in die Saison

Titelverteidiger Pittsburgh verlor – McDavid-Hattrick für Edmonton Oilers

San Jose (Kalifornien) – Die Philadelphia Flyers sind mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl mit einem Erfolg in die neue Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestartet. Die Flyers siegten am Mittwoch bei den San Jose Sharks mit 5:3. Titelverteidiger Pittsburgh Penguins unterlag am ersten Spieltag zu Hause den St. Louis Blues mit 4:5 nach Verlängerung.

In San Jose war Wayne Simmonds mit einem Hattrick Matchwinner der Flyers, Shayne Gostisbehere und Jakub Voracek bereiteten jeweils drei Tore vor. Raffl erhielt von Trainer Dave Hakstol 7:22 Minuten Eiszeit und damit die wenigste aller Spieler seines Teams.

Der Stanley-Cup-Champion aus Pittsburgh lag gegen St. Louis mit 2:4 zurück, erzwang aber durch Superstar Sidney Crosby (54.) und Conor Sheary (55.) innerhalb von 54 Sekunden noch die Verlängerung, in der Alex Pietrangelo die Partie zugunsten der Gäste entschied. Connor McDavid, der wertvollste Spieler der vergangenen Saison (MVP), schoss die Edmonton Oilers mit drei Treffern zu einem 3:0-Heimsieg über die Calgary Flames. Die Oilers treffen am Samstag auf den neuen Vanek-Club Vancouver Canucks. (APA, 5.10.2017)

nhl

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch:

San Jose Sharks – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 3:5,

Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 2:7,

Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues 4:5 n.V.,

Edmonton Oilers – Calgary Flames 3:0.