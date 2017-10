Rapper Cro: "Nähen habe ich mir selbst beigebracht"

foto: luise hardegg

Manuela Zinsberger: "Für manche Trends zu schüchtern"

Ich schätze, dass ich achtzig Prozent der Woche in Trainingskleidung verbringe. Wenn ich morgens zum Fußballtraining fahre, ziehe ich sofort die Bayern-Klamotten an, und dabei bleibt es dann. Ich freue mich also immer über Abwechslung zu den Trainingssachen. Wahrscheinlich ist mir Mode deshalb ziemlich wichtig. Ich verlasse nur in Outfits, in denen ich mich wohlfühle, das Haus – in der Jogginghose gehe ich höchstens mal zum Bäcker rüber.

Mir macht es Spaß, mich zu informieren, was es modisch so Neues gibt. Dabei geht es mir nicht um teure Marken, ein T-Shirt für zwei Euro kann genauso lässig aussehen. Oft bespreche ich Modefragen mit meiner Schwester, von meinen cool gestylten Sportkolleginnen schaue ich mir viel ab, die meisten Sachen kaufe ich online ein. Modemagazine spielen für mich überhaupt keine Rolle, viel lieber beobachte ich auf der Straße oder auf Instagram Leute mit einem extravaganten Stil.

Ich mag es gern sportlich-chic, so wie heute mit einer schwarzen, hochgekrempelten Hose und dem Holzfällerhemd, das ich wetterbedingt bis oben hin zugeknöpft habe. Normalerweise trage ich dazu gern eine extravagante Sonnenbrille. Hohe Schuhe hebe ich mir lieber für Galas auf, ich muss auf meine Füße ja gut aufpassen.

Wenn ich einen Tag freihabe, dann verabrede ich mich mit einer Freundin zum Bummeln. Wir schauen uns dann in der Stadt an, was andere Leute so tragen. Hochgeschnittene Hosen zum Beispiel finde ich super. Allerdings bin ich für manche Kleidungsstücke zu schüchtern. An eine High-Waist-Hose traue ich mich zum Beispiel nicht ran. Würde mich mal jemand professionell beraten, wäre ich mutiger und würde so was ausprobieren.

Manuela Zinsberger steht bei der österreichischen Frauennationalmannschaft im Tor. Ansonsten trägt sie meist die Trainingsklamotten ihres Vereins Bayern München.