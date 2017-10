Beliebtes Laster: Römische Würfelspiele in Mautern

Die Spielbretter und Spielsteine konnten dabei aus Holz, Elfenbein, Marmor, Glas oder Ton gefertigt sein. War kein Spielbrett vorhanden, so konnte man schnell eines einritzen. Als ein solches schnell hingezeichnetes Spielbrett ist auch ein Fragment einer Ritzung aus Carnuntum zu verstehen, das in der Ausstellung zu sehen ist. Ähnliche Zeichnungen finden sich aber auch auf den Treppenstufen der Basilica Julia in Rom. Spielbretter oder Fragmente davon sind im Verlauf verschiedener Ausgrabungen entdeckt worden.

"Wenn du vielleicht – erschöpft von deinen Studien – dennoch nicht ruhen möchtest / und ein Spiel mit Verstand und Geschicklichkeit spielen willst, so ist es der Spielstein / der auf geöffnetem Brett in schlauen Zügen seine Stellung ändert und Kriege / durch einen Glassoldaten geführt werden" (Lobrede auf Piso, Calpurnius Siculus zugeschrieben).

Das Römermuseum Mautern zeigt derzeit eine Sonderausstellung über römische Spiele und römisches Spielzeug. Zu sehen sind sowohl Funde aus Mautern selbst – etwa ein 14-seitiger Würfel aus Bronze, mit dem man die Zahlen Eins bis Sieben würfeln kann – als auch aus anderen Gebieten Österreichs. So etwa die Grabbeigaben der "Spielerin" aus Jetzelsdorf, der ein voller Satz Spielsteine und Stabwürfel – vermutlich in einem Beutel – mit ins Grab gegeben worden waren. Welches Spiel die Dame aus Jetzelsdorf im Jenseits weiterspielen wollte und wie die Spielregeln gelautet haben, erklärt leider keine passende schriftliche Quelle.

Katharina Kalser leitet die Restaurierungs- und Inventarisierungswerkstätten beim Verein Asinoe in Krems und seit Jänner 2017 auch das Römermuseum in Mautern.

Das Römermuseum Mautern wurde am 15. April 1997 im antiken Favianis als Neues Römermuseum eröffnet. Das Obergeschoß des zum ehemaligen Schönbornschen Schloßkomplex gehörenden Schüttkastens bot sich damals als Museumsstandort an und beherbergt seither auf etwa 100 Quadratmetern Funde aus dem römischen Mautern. Die wissenschaftliche Leitung hatte über lange Jahre hinweg Christine Ertel. Geführt wurde das Museum ehrenamtlich vom damaligen Kulturstadtrat Werner Kristament. Nach dem Tod der wissenschaftlichen Leiterin 2015 und in Hinblick auf das Weltkulturerbe Limes entschied sich die Stadtgemeinde Mautern auf Bestreben des amtierenden Kulturstadtrats Karl Reder die Leitung des Museums mit 2017 neu zu besetzen. Gleichzeitig wurde die Römermauer in Favianis renoviert und gesichert.

